لجنة مركزية لتفقد أعمال التطوير بـ4 مراكز شباب في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة مركزية من وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية في وزارة الشباب والرياضة جولة ميدانية لتفقد المنشأت وأعمال التطوير الجارية في بعض المراكز أمس رافقتها الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية وعدد من قيادات المديرية.

لجنة مركزية تتفقد أعمال التطوير بـ4 مراكز شباب فى الإسكندرية

لجنة مركزية تتفقد أعمال التطوير بـ4 مراكز شباب فى الإسكندرية

وقالت «الشريف» في تصريحات صحفية الأحد إن الجولة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن العمل على تحقيق الاستثمار والتطوير داخل الهيئات الشبابية والرياضيه على مستوى المحافظة.

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وأشارت إلى أن اللجنة تفقدت الأعمال الجارية بـ4 مراكز شبابية هي مراكز برج العرب القديم وبهيج والعامريه وفلسطين لافتة إلى أن اللجنة أثنت على الأعمال ومعدلات التنفيذ التي تجرى بشكل جيد فضلا عن توافقها مع الضوابط العامة للوزارة في هذا الشأن.

لجنة مركزية تتفقد أعمال التطوير بـ4 مراكز شباب فى الإسكندرية

لجنة مركزية تتفقد أعمال التطوير بـ4 مراكز شباب فى الإسكندرية

إلى ذلك أكدت وكيل الوزارة أن اللجنة المركزية تأتى تزامناً مع لجان فرعية يتم تسييرها بشكل دورى للمرور بشكل مفاجئ على الهيئات الشبابيه والرياضيه للوقوف على كافة المستجدات بتلك المنشآت ولضمان استمرارية العمل داخل مراكز الشباب، والانديه الشعبية وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لتوسيع قاعدة الممارسين لها، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة التي تستهدف اكتشاف الموهوبين في مراكز الشباب في مختلف المجالات وتفريغ طاقاتهم .

وقالت أن لجان المتابعة شملت مراكز شباب بمختلف الإدارات بينها مركز شباب أبو قير التابع لإدارة المنتزه ومركز شباب العبور التابع لإدارة غرب لفحص كافة السجلات .

لجنة مركزية تتفقد أعمال التطوير بـ4 مراكز شباب فى الإسكندرية

لجنة مركزية تتفقد أعمال التطوير بـ4 مراكز شباب فى الإسكندرية

لجنة مركزية تتفقد أعمال التطوير بـ4 مراكز شباب فى الإسكندرية