شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تنتهي من سماع مرافعة محامي أسرة «محمود البنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية من سماع مرافعة محامين أسرة محمود البنا في القضية المعروفة باسم «شهيد الشهامة»، وهم المستشار مرتضى منصور، ونضال مندور، وعبدالعزيز نصير، وذلك في القضية المتهم فيها محمد راجح و3 آخرين بقتل البنا، وتواصل المحكمة بعد قليل سماع أقوال دفاع المتهمين الأربعة.

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وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، الأحد، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

وكانت الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.