شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بألمانيا يؤكد أهمية زيارة السيسي لبرلين على المستويين الأفريقي والثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد جلال، السفير المصري لدى ألمانيا، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى برلين بالنظر إلى جدول أعمالها، مشيرًا إلى أنها ذات شقين، أولهما: المشاركة في قمة ألمانيا- أفريقيا في إطار المبادرة الألمانية لمجموعة العشرين، وثانيهما: عقد مائدتين مستديرتين مع ممثلين عن الشركات الألمانية التي تحرص دومًا على الالتقاء بالرئيس للاستماع إلى رؤيته لعملية التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف جلال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس السيسي سيكون له عدة لقاءات مع المسؤولين الألمان، حيث يلتقي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فضلا عن لقائه برئيس البرلمان الألماني، وعدد من الوزراء والشركات العاملة في مصر.

Advertisements

وأوضح أنه سيتم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سواء في الجانب الحكومي، وسيتم التوقيع على اتفاقيات التعاون المالي الفني لـ2017 و2018 و2019، لافتًا إلى أنه سيتم التوقيع أيضًا على مشروع التعاون ما بين وزارتي الآثار في مصر والجمعية البوسية للتراث، وهو عبارة أن البرلمان قدم 12 مليون يورو لتحديث المتحف الأتوني بالمنيا، كما سيتم التوقيع على مشروع (كارشر) لمعدات وآلات تنظيف الشوارع، وسيتم التوقيع على 7 اتفاقيات هامة في إطار التعاون المصري الألماني أثناء زيارة الرئيس لبرلين.

واستطرد السفير قائلا: «إنه سيتم الترحيب بالرئيس السيسي ليس فقط كرئيس لمصر ولكن أيضًا كرئيس للاتحاد الأفريقي وإعطائه أولوية في جميع الفعاليات التي تتضمنها الزيارة وهذا الأمر تقديرًا لمصر ودورها على مختلف الأصعدة».

كان الرئيس السيسي قد توجه، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح، الأحد، إن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.