شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا بستقبل واحدة من أكبر 10 سفن سياحية في العالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بطول 300 متر وعرض 32 مترا وارتفاع نحو 10 طوابق استقبل ميناء سفاجا البحري واحدة من أكبر السفن السياحية في العالم وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالميناء والمنطقة المحيطة به من جانب أمن الموانئ والقوات البحرية والأمن العام وشرطة السياحة حيث رست السفينة السياحية على رصيف ميناء سفاجا ضمن جولة السفينة حول عدد من موانئ العالم، وتضم ملاعب تنس وحمامات سباحة وسينما وصالة ألعاب رياضية ومكتبة وجاكوزي وعدة مطاعم.

كان في انتظار وصول السفينة عشرات الأتوبيسات السياحية لنقلهم في رحلة اليوم الواحد لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر، وتم استقبال السائحين في صالة الوصول الجديدة وتم تجهيز عشرات الأتوبيسات السياحية لنقل السائحين للقيام برحلة اليوم الواحد لزيارة الأماكن الأثرية بالأقصر والعودة في نفس اليوم.

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وشدد مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ورفع درجة الاستعداد وتشديد الإجراءات الأمنية، والتأكيد على التوكيلات والشركات السياحية لتوفير أتوبيسات مكيفة لاصطحاب السائحين وإعطاء وتقديم كل التسهيلات وإعطاء أولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء، وإلزام التوكيلات والشركات السياحية، لتوفير أتوبيسات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية، وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

وتقل السفينة السياحية (NoRwEGIANjADE) ٢٢٤١ سائحا من جنسيات مختلفة لتفقد المعالم السياحية والأثرية بالمنطقة والقيام برحلة اليوم الواحد للأقصر، حيث تعد هذه السفينة من أكبر 10 سفن سياحية في العالم.

كان في استقبال السفينة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، واللواء ياسر عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا، والقيادات الأمنية.

ميناء سفاجا يستقبل واحد من أكبر ١٠ سفن سياحية في العالم

ميناء سفاجا يستقبل واحد من أكبر ١٠ سفن سياحية في العالم