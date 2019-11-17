شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير سوق العتبة التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة من جانب مختلف الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تطوير سوق العتبة التاريخي، الذي كان سبق ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطويره وإعادة تأهيله، عقب تعرضه لحريق خلال شهر يونيو الماضي، كما شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على إعادة الوجه الحضاري للسوق والمنطقة المحيطة، باعتباره أول سوق حضارية بالقاهرة الخديوية، تم الانتهاء من بنائه عام 1892م، وتبلغ مساحته 5200 م2، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير سوق العتبة، وكذا ما يتعلق بالحصر الشامل لكافة الانشطة والشاغلين لجميع المحال بالسوق، وكلف الدكتور مصطفى مدبولى باستغلال الأرض الفضاء المجاورة للسوق، وذلك بالبدء في بناء سوق بديلة عليها، لتسكين شاغلي المحلات بسوق العتبة القديمة، تمهيدًا للانتهاء من جميع أعمال تطوير السوق القديمة بأكملها وعودتها لرونقها وشكلها التاريخي مع الحفاظ على واجهاتها التاريخية وطرازها المعماري الفريد، وذلك ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية بوجه عام.