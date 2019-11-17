شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يخرج من محكمة شبين الكوم خلال جلسة «محمود البنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج المستشار مرتضى منصور من محكمة شبين الكوم عقب حضوره لمدة ساعة بقاعة محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم التي يترافع فيها عن أسرة الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرون.

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وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

وكانت الجلسة الماضية قد استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داوود، مفتش مباحث تلا والشهداء، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

وقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.