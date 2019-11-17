شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المتحف العالمي لقناة السويس منتصف العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، احتفالية الهيئة بمرور 150 عاما على افتتاح القناة للملاحة البحرية بالمارينا الجديدة على قناة السويس الجديدة.
حضر الاحتفال السفير الفرنسي بالقاهرة والسفير البنمى والسفير عبدالرؤف الريدى رئيس شرفى المجلس المصرى للشئون الخارجية والامير حسين طوسون وممثل التوكيلات البحرية العالمية وأعضاء جمعية ديليسبس.
قدم الفريق التهنئة الرئيس السيسي بهذه المناسبة والسعي المصرى مؤكدا سعادته وفخره بدور قناة السويس منذ إنشائها 1869وحتى الان منا قدمته على مدار تاريخها لخدمة الملاحة والتجارة العالمية.
وشدد ربيع على أن القناه حظيت بأهتمام الدولة المصرية وتطويرها المستمر واضافة مشروع قناة السويس الجديدة في عهد الرئيس السيسي لمواكبة التطورات الكبيرة في سوق النقل البحرى العالمى
واستعرض الفريق ربيع انجازات القناه في خدمة الاقتصاد الوطنى مؤكدا ان عدد السفن التي عبرت القناة منذ افتتاحهابلغ 1.3مليون سفينة وحتى الان بحمولات إجمالية بلغت 28.6 مليار جنيه وايرادات بلغت 135.9 مليار دولار.
وكشف عن تحقيق القناة العام الحالة 2018 -2019 عبور 19000سفينة بحمولات 1.2 مليار طن وإيرادات 6 مليارات دولار.
وقال «ربيع» إن سياسة التطوير مستمرة بالهيئة من خلال تحديث أسطولها البحرى والكراكات وشركاتها وترسانتها ورفع تصنيفها عالميا، وأعلن التعاقد على شراء كراكتين تدخلان الخدمة 2020 بالتزامن مع التحول الرقمى الكبير في إدارات الهيئة المختلفة وأكد كلام الهيئة على تاريخ القناه وافتتاح أكبر متحف عالمى عن تاريخ القناه منتصف العام القادم.
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