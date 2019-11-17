شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والد محمود البنا على حضور مرتضى منصور محاكمة راجح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد البنا، والد الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، خلال وجوده في محكمة شبين الكوم لحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجله والمتهم فيها محمد راجح و3 آخرين، عن حضور المستشار مرتضى منصور للترافع في القضية: «إحنا مش هانسيب باب يجيب حق ابنى إلا وسنطرقه» مؤكدًا أن جميع محامىّ نجله ينسقون مع بعضهم بشكل كبير لتحقيق العدل.

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وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الماضية إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.