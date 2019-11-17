شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى غدا فى برلين نظيره الألمانى ورئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاثنين، بزيارة لمقر البرلمان الألمانى "البوندستاج" حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفجانج شويبله وعدد من النواب الألمان.

ثم يتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى مقر الرئاسة الألمانية لإجراء مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ويشارك بعدها الرئيس السيسى فى لقاء يجمع الرئيس الألمانى برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة فى قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.



كما يشارك الرئيس السيسى فى عشاء العمل الذى يقيمه الرئيس الألمانى مساء غد لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ويشارك السيسي بعد غد الثلاثاء فى قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.