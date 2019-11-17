شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: البدء فى مزرعة سمكية بالجزائر وأخرى للإنتاج الحيوانى بأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماهر مغربى، مدير مشروع المزارع الأفريقية بوزارة الزراعة، إن هذا النوع من المشروعات بدأته مصر منذ أن حدثت مجاعة النيجر فى النصف الثانى من التسعينات، لافتا إلى أول مبادرة للزراعة فى أفريقيا كانت سنة 1998، مشيرًا إلى تأثر هذا المشروع وتوقفه عقب الثورة ودخول لاعبين من خارج القارىة الأفريقية، بينما عاد بقوة خلال السنوات الأخيرة.

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وأوضح "مغربي" فى كلمته خلال فى اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أن الجدوى الاقتصادية متحققة فى كثير من المزارع، متابعًا: "زراعة القمح تعدت أرباحها 80% من الهكتار، ونعمل فى 6 مزارع جديدة خلال الخمس سنوات الماضية".

واستعرض وجود طلبات وعروض من دول لبدء إنشاء مزارع بها، لافتا إلى بدء العمل على إنشاء مزرعة سمكية فى الجزائر، ومزرعة فى مالاوى وزيمبابوى، فضلا عن بدء العمل على مزرعة إنتاج حيوانى فى أوغندا منذ 3 أشهر، مما يساعد على تنوع مصادر اللحوم وتوفيرها بأسعار مناسبة.