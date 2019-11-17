شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية فى شارع الهرم حتى ميدان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات شديدة فى شارع الهرم، صباح اليوم الأحد، بداية من منطقة الطالبية وحتى كوبرى ميدان الجيزة، بسبب زيادة الأحمال، والتوقف العشوائي لسيارات الأجرة على جانب الطريق، بينما شهد الاتجاه الآخر حالة من السيولة المرورية فى الاتجاه من الجيزة حتى نهاية شارع الهرم.

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