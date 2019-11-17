شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المرور أمام القادم من ميدان الإسعاف إلى الدقى والمهندسين ـ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” حالة انتظام مروري، أمام القادم من ميدان الإسعاف وفي طريقه إلى منطقتى الدقي والمهندسين عبر كوبري 6 أكتوبر. Advertisements وانتظمت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقي وفي طريقه إلى ميدان التحرير، ووسط البلد، وميدان رمسيس، وتواجد رجال المرور بطول الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحامات قدد تتواجد أعلى الطريق. .

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