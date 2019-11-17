شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دائرة جنايات الطفل " الأحداث " ، منذ قليل، ثالث جلسات المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، بمجمع محاكم شبين الكوم والمتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة ".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية.

كان اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزي "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما ، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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