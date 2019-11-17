شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تدرس تضمين امتحان العربى لأولى ثانوى نصوص متحررة لإفادة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ندرس حاليا ألا يعتمد امتحان اللغة العربية فى الصف الأول الثانوى على الموضوعات المتحررة فقط.

واستفسر بعض معلمى اللغة العربية على جروب ادعم طارق شوقى، قائلين: "نحن كمعلمين لغة عربية نطالب بأن يشتمل امتحان اللغة العربية الخاص بالصف الأول الثانوى على نص متحرر ونص مقرر، وموضوع قراءة متحرر وآخر مقرر، ليتم الاستفادة مما يتم تدريسه للطلاب فى الكتاب المدرسى".

وأوضح المعلمون، أن الطلاب حينما يعلمون أن النص أو الموضوع المقرر فى الكتاب لن يأتى فى الامتحان لا يعتنون به، مؤكدًا أن فكرة الموضوعات المتحررة جيدة دون شك، ولكن ياريت يضاف إليها أسئلة عن الموضوعات المقررة فيدى الامتحان لتعم الفائدة.