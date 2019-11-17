شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتشهد زيارة الرئيس السيسى لألمانيا نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيلتقى الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الالمانية ، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجارى العمل بها.