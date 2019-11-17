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شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى برلين تنتشر أمام مقر إقامة السيسى بالأعلام والأغانى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
ورفع أبناء الجالية المصرية الأعلام المصرية، ورددوا هتافات الترحيب بالرئيس السيسى، وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية التي رجت محيط مقر إقامة الرئيس في برلين.
ومن جانبه، حرص الرئيس السيسى على التلويح ورد التحية لأبناء الجالية المصرية في برلين، عقب نزوله من سيارته.
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