شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى برلين تنتشر أمام مقر إقامة السيسى بالأعلام والأغانى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الجالية المصرية في برلين، في الشوارع المحيطة بمقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك تزامناً مع وصوله إلى برلين فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في قمة مجموعة العشرين إفريقيا. ورفع أبناء الجالية المصرية الأعلام المصرية، ورددوا هتافات الترحيب بالرئيس السيسى، وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية التي رجت محيط مقر إقامة الرئيس في برلين. Advertisements ومن جانبه، حرص الرئيس السيسى على التلويح ورد التحية لأبناء الجالية المصرية في برلين، عقب نزوله من سيارته.















Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجالية المصرية فى برلين تنتشر أمام مقر إقامة السيسى بالأعلام والأغانى الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.