شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصنع 200 الحربى يكشف خطة توطين السيارات الكهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مهندس يسرى النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربى"، إن وزارة الإنتاج الحربي ممثله في مصنع 200، بدأت تنفيذ أولي الخطوات العملية في إطار استراتيجية تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، وتم إبرام اتفاقية مع إحدي الشركات الصينية شهر إبريل الماضي في هذا الصدد، بإنشاء مركز لصناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء وتم البدء بأتوبيسات التحرك داخل المدن.
وتابع النمر، أنه ذلك يأتي بالتوازى مع اتفاقية مبرمة بين الإنتاج الحربي وإحدي الشركات المصنعة للشحن لتوطين هذه الصناعة.
ولفت رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "200 الحربى، إلي أن أول انتاج مصري مشترك مع الشركة الصينية التي تم إبرام تعاقد معها قبل منتصف 2020 للأتوبيسات ثم التدرج للأنواع المختلفة.
وأكد النمر، أن الأنتاج الحربي لا يسعي للسيطرة علي هذا السوق، إنما علي العكس تماما، والمجال يسمح، متابعاً : لدينا استعداد للتعاون مع جميع الجهات الوطنية والخارجية، ووجود 12 شركة تنتج الاتوبيسات والسيارات الكهربائية فهذا مكسب لمصر، وهذا هو هدف التوطين.
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