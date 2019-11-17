شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يصل برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكتروني لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها وصول الرئيس السيسى لبرلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا".

أكد سفير مصر بألمانيا خالد جلال أن التعاون المصرى الألمانى بملفى الهجرة والإرهاب مبهر ووثيق.. مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة وبرلين بشكل عام أكثر من ممتازة وتاريخية.

حذرت وازرة الاستخبارات الإيرانية من التعامل الصارم مع من أسمتهم بالعناصر التى تستهدف أمن البلاد وتزعزع الاستقرار، وذلك بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات فى أغلب المدن الإيرانية ضد قرار رفع أسعار البنزين.

أحالت النيابة العامة، أستاذ بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، ومستشفي أحمد ماهر ومالك مستشفى تخصصى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى غسل أموال بلغت نحو 15 مليون جنيه.

تشهد العاصمة الإيرانية، طهران ومدن أخرى هدوءا حذرا، اليوم الأحد، وسط انقطاع خدمة الانترنت بمعظم أنحاء إيران بعد ليلة احتجاجات عنيفة اندلعت ضد رفع أسعار البنزين.

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بقناة السويس منذ افتتاحها منذ 150 عام، شهدت عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن بإيرادات قدرها 135.9 مليار جنيه.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة في 2019، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، وذلك في 14 نوفمبر 2019، مقارنة بـ 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض، في 26 سبتمبر 2019، و14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، في 22 أغسطس 2019، و15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، وذلك في 14 فبراير 2019.

كشف نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروفة إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة"، والمتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، أن المحكمة ستستمع اليوم الأحد، خلال الجلسة التى ستنعقد بعد قليل، إلى عدد من المقاطع الصوتية المتبادلة بين المتهم محمد راجح والمجنى عليه محمود البنا.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بشأن تطوير سوق العتبة، بحضور عدد من الجهات المعنية.

أكد السفير المصرى لدى ألمانيا خالد جلال أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى برلين بالنظر إلى جدول أعمالها، مشيرا إلى أنها ذات شقين أولهما: المشاركة فى قمة ألمانيا - أفريقيا فى إطار المبادرة الألمانية لمجموعة العشرين، وثانيهما: عقد مائدتين مستديرتين مع ممثلين عن الشركات الألمانية التى تحرص دوما على الالتقاء بالرئيس للاستماع إلى رؤيته لعملية التنمية الاقتصادية فى مصر .

تحرص مصلحة السجون على إقامة مشروعات حيوانية خلف أسوار السجون يعمل بها السجناء ويحصلون على هامش ربح جراء عملهم بها.