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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التجارة ينسحب من اجتماع "صناعة البرلمان" بعد مشادة مع وكيل المجلس والان مع تفاصيل الخبر
وقال وهدان خلال الاجتماع: "هل تعرف أن البورسلين والسيراميك مستورده شخص واحد فى مصر وهو غير مصرى"، ورد الوزير بأنه لا يعرف، فقال وهدان بغضب "إن كنت مش عارف تبقى خيبة".
ورد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، غاضبا "أنا مش خايب"، إلا أن النائب سليمان وهدان أكمل حديثه بغضب وقال له "إن كان الكلام مش عاجبك اتفضل مع السلامة"، لينسحب الوزير مغادرا قاعة الاجتماع.
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