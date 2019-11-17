شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التجارة ينسحب من اجتماع "صناعة البرلمان" بعد مشادة مع وكيل المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان بعدما نشبت مشادة كلامية بينه وبين النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية، دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين.

وقال وهدان خلال الاجتماع: "هل تعرف أن البورسلين والسيراميك مستورده شخص واحد فى مصر وهو غير مصرى"، ورد الوزير بأنه لا يعرف، فقال وهدان بغضب "إن كنت مش عارف تبقى خيبة".

ورد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، غاضبا "أنا مش خايب"، إلا أن النائب سليمان وهدان أكمل حديثه بغضب وقال له "إن كان الكلام مش عاجبك اتفضل مع السلامة"، لينسحب الوزير مغادرا قاعة الاجتماع.

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