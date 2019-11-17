شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صافرات السفن تدوى احتفالاً بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت السفن التى عبرت قناة السويس، خلال الاحتفالية التى نظمتها هيئة قناة السويس، احتفالًا بمرور 150 عام علي افتتاح قناة السويس، بإطلاق صافرات عالية احتفالًا بمرور قرن ونصف علي افتتاح أهم مجرى ملاحى في العالم.

وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووزير الآثار اليوم، احتفالية الهيئة، بمناسبة مرور150 عامًا على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، وذلك بالماريناالجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية.

حضر الاحتفالية كل من السفير الفرنسي والسفير البنمي، السفيرعبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس المصري للشئون الخارجية، والأمير حسين طوسون، وعدد من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية، وخبراء النقل البحري، وأعضاء جمعية أصدقاء فرديناند ديليسبس، ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس وكبار المرشدين والأجهزة الإعلامية والقنوات التليفزيونية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء علاء المصرى، رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، السفير عبدالرؤوف الريدى، الرئيس الشرفي للمجلس المصرى للشئون الخارجية، واللواء حسين فهيم، رئيس المنطقة الشمالية الشرقية للأمن القومي، السفير الدكتور محمد منير زهران، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية.

جانب من الفعالية

صافرات السفن تدوي احتفالاً بمرور 150 عامًا

السفن العملاقة تشارك احتفالات القناة

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جانب من الاحتفالية

احتفالية قناة السويس

مدافع السفن تدوي احتفالاً بمرور 150 عامًا

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