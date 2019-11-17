شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنتاج الحربى" توصى بإعفاء المركبات الكهربائية من الضريبة الجمركية 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء طارق بكر، ممثل وزارة الإنتاج الحربى، عن أبرز التوصيات التى انتهت إليها اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة، لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية واقتنائها.

ومن أبرز التوصيات، إعفاء المركبات الكهربائية بجميع أنواعها من الضريبة الجمركية لمدة 5 سنوات، وإعفاء معدات الشحن والبطاريات والسلع المغذية ذات الصلة بالمركبات الكهربائية من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة، زيادة نسبة التخفيض في الوارد علي المنتج النهائي بالنسبة للمركبات التي يتم تجميعها لتصل إلي 100% بدلاً من 90% حالياً.

وقال بكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الأحد لبحث المعوقات التي تواجة انتشار السيارات الكهربائية، إن أبرز التوصيات أيضا تتمثل في تحديد قيمة مناسبة أو مبلغ رمزي ثابت للترخيص، مشيراً إلى أن بعض الدول وضعت حوافز للسيارات الكهربائية منها إعفائها من تكاليف الاستيراد والقيمة المضافة.

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وأضاف بكر، أن أحد التوصيات الهامة أيضا حث الهيئة الوطنية للإعلام علي تعريف المواطنين بفوائد السيارات الكهربائية، متابعاً : ربما ثمنها أعلي من نظيرتها التى تسير بالسولار، لكن تكلفة تشغيلها اقل بكثير".

ولفت ممثل وزارة الإنتاج الحربي، إلي أن هناك نحو 130 نقطة شحن لبطاريات السيارات الكهربائية علي مستوي الجمهورية، من قبل شركتين خاصتين.