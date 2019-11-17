شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بطريق الفيوم من الاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "الخليج 365 "، حالة من السيولة المرورية علي طريق الفيوم، فى الاتجاهين. وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور‪.‬ Advertisements

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