شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أملاك الدولة بالسلام أول وتحرير 6 محاضر تموينية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى السلام أول بالقاهرة، عدد من الحملات التموينية على المخابز، بقيادة اللواء خالد المحمدى رئيس الحى، بالتعاون مع تموين السلام بمنطقتى الحرفيين وجمال عبد الناصر واستهدفت الحملة ضبط المخابز غير الملتزمة بالمعايير الخاصه بالإنتاج والجودة والاشتراطات الصحية التى تضر بصحة وسلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن 6 محاضر متنوعه ومصادرة 10 أجولة دقيق مدعم، و اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين و الخارجين عن القانون .

وفى السياق قاد رئيس الحى حملة على التعديات على أملاك الدولة، ضمن الموجه الرابعة عشر، وبتأمين من قوات الشرطة وقسم السلام أول والإدرات المختلفة بالحى بإزالة تعديات على أملاك الدولة عباره عن تنفيذ.

القرار رقم97 لسنة 2018 هيئة الأوقاف المصرية حوض محمد بك قاسم مساحه 6 فدان و11 قراط تقريبا، كانت جراجات وعشش كما تم إزالة دور أرضى شارع الضغط العالى بجوار عمارات عثمان.

ونفذ حى السلام أول حملات لرفع الإشغالات بميدان مصطفى كامل وشارع محمد متولى الشعراوى وإيداع المضبوطات بمخازن الحى وجارى استمرار الحملات بالمنطقة.

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