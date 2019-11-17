شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قوافل علاجية للماشية بالمجان بـ 6 مناطق فى أسوان ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة، ممثلة معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بحوث صحة الحيوان، وبحوث الأمصال واللقاحات، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والهيئة العامة للطب البيطرى، ومديريات الطب البيطرى، وصندوق التأمين على الماشية، إرسال قوافل بيطرية علاجية بالمجان للماشية بمختلف المحافظات، الممولة من برنامج التنمية الزراعية.

وأكد تقرير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، الذى حصل "الخليج 365 "، على نسخه منه أن القوافل العلاجية لمعهد بحوث التناسليات تواصل عملها بمحافظة اسوان بعد مناطق منها " كوم امبو " قليت – الشيخ عبد العال"، أسوان جرف حسين ، كوم امبو " المنشية "، دراو" الشيخ إبراهيم "، أسوان " الكوبانية"، وتشمل نشاط القافلة فحص تناسلى وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير سيادية.

كما تشمل القوافل العلاجية للماشية، فحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية وعمل ندوة ارشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج، وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

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