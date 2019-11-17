شكرا لقرائتكم خبر عن وفد زراعى سعودى يبدأ اجتماعات بالقاهرة لزيادة صادرات البصل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الأحد وفد زراعى من سلطات الحجر الزراعى السعودية، زيارة إلى القاهرة، لاستكمال الاجتماعات والمباحثات مع الجانب المصرى الممثل في الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، والتعرف على الاشتراطات الخاصة بمنظومة تصدير البصل المصرى لزيادة الصادرات إلى الأسواق السعودية.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن وفد من سلطات الحجر الزراعى السعودى، بدأ زيارة للقاهرة اليوم الأحد، وتم عقد اجتماعا مع إدارة الحجر الزراعى المصرى لاستكمال المباحثات و التعرف على الاشتراطات الخاصة بمنظومة تصدير البصل المصرى لزيادة الصادرات إلى الأسواق السعودية، كما يزور الوفد السعودى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة للتعرف على منظومة تحليل المنتجات الزراعية.

ومن المقرر أن يزرو الوفد السعودى خلال الأيام المقبلة، مزارع البصل ومحطات التعبئة والاطلاع على منظومة الحجر الزراعى المصرى فى الرقابة على المنتج المصدر، والتعرف على الاشتراطات الفنية لتصدير البصل، وبحث زيادة الصادرات الزراعية مستقبليا للمملكة.