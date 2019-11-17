شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ملتقى توظيف يوفر 6000 فرصة عمل بالفيوم غدا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق مديرية القوى العاملة بالفيوم، غدا الإثنين، فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لتشغيل الشباب تحت عنوان: "ايدك فى ايدينا مصر أحلى بينا" بمركز الشباب والرياضة بإطسا بالمحافظة، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء عصام سعد.

وقال وزير القوى العاملة إن الملتقى يوفر أكثر من 6000 فرصة عمل للذكور والإناث من جميع المؤهلات والتخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها نسبة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1300 جنيه والأقصى 2700جنيه ، وذلك من خلال 17 شركة، فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور وليد عبد الرحمن مدير المديرية، وعلى أبو الحسن وكيل المديرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وأكد "سعفان" أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة "حياة كريمة" انطلقت وزارة القوى العاملة من خلال دورها المنوط بها لتوفير فرص عمل لائقة لشباب مصر بعقد هذه الملتقيات، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وكلف الوزير مدير المديرية بمتابعة مستوى الأجور بالملتقى بما يضمن "حياة كريمة" لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعى للعمال، وتبصرهم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، فضلا عن تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة" لائقة، بالبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.