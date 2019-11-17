شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لمناقشة بعثات التبادل العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الأحد، سيرجي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع بيلاروسيا فى كافة المجالات، خاصة التعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى أهمية تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين جامعات مصر وبيلاروسيا، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية والتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية، متمنيًا المزيد من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأعرب الوزير بحسب بيان صادر منذ قليل من وزارة التعليم العالى عن تفاصيل اللقاء عن تطلعه لزيادة التعاون العلمى والتكنولوجى وتبادل الخبرات والعلماء بين مصر وجمهورية بيلاروسيا، وتطوير التعليم الفني والتقني، وتشجيع البحوث المشتركة في مجالات التعليم والصحة والصناعة والطاقة والمياه، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية مع بداية العام الدراسى الحالى فى القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف، مؤكدًا أنه يمكن التعاون مع بيلاروسيا في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بمصر.

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كما ناقش الجانبان مقترح البرنامج التنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي بالبلدين؛ بهدف تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في المجالات البحثية المختلفة.

ومن جانبه، أعرب سيرجى ترنتيف عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتطور الذى تشهده العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

شهد اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، و الدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى.