9 معلومات عن عالم الفيزياء الأمريكى روبرت هوفستاتر فى ذكرى رحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى رحيل عالم الفيزياء الأمريكى، روبرت هوفستاتر، الحاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء عام 1961. ”الخليج 365” يقدم 8 معلومات عن روبرت هوفستاتر كما يلى: ولد روبرت هوفستاتر في مدينة نيويورك 5 فبراير 1915 تلقى روبرت هوفستاتر تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس نيويورك العامة. حصل على منحة من إحدى الشركات للدراسة فى جامعة برنستون وحصل على على درجتي الماجستير والدكتوراه عام 1938 . كانت رسالته في الدكتوراه تعالج طيف الجزيئات العضوية تحت الأحمر، ولكنه أصبح بعد الدكتوراه مهتما باستخدام البلورات لكشف الإلكترونات. في عام 1939 انتقل هوفستاتر إلى ولاية بنسلفانيا حيث أصبح مهتما بالفيزياء النووية ولا سيما بنية البروتون والنيترون . فى أثناء الحرب العالمية الثانية ركز أبحاثه على دعم المجهود الحربى لبلاده . في عام 1950 التحق هوفستاتر بكلية ستانفورد ليعمل أستاذاً مساعداً. وفي عام 1961 نال هوفستاتر جائزة نوبل في الفيزياء لعمله في مجال النكليونات واكتشافه أن البروتون والنيترون مؤلفان من قلب مركزي مكوّن من مادة ذات شحنة موجبة يحيط بها غلافان من مادة ميزونية " . توفي روبرت هوفستاتر في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر عام 1990.

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