بعد العثور على جثته بالزراعات.. تفاصيل مقتل عامل على يد 4 أشخاص بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسوان في كشف تفاصيل العثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بعيار ناري وكدمات متفرقة

ورد بلاغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثة (أحد الأشخاص، 34 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بالزراعات بمنطقة سبيل العرب دائرة مركز شرطة كوم أمبو، مصاب بعيار ناري وكدمات متفرقة.

فريق البحث الجنائي توصلت جهوده بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى تحديد أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، جميعهم مقيمين بناحية نجع الورداني دائرة مركز شرطة كوم أمبو.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها أسفرت عن ضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين لوجود خلافات مالية بينهم والمجني عليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن ( فرد محلي الصنع، 4 طلقات نارية من ذات العيار.

وأضاف المتهم في اعترافاته بقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين في استدراج المجني عليه لمحل الواقعة باستخدام دراجة نارية "تروسكيل".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.