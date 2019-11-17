تنفيذ 76 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 194 قطعة سلاح ناري بحوزة 168 متهم عبارة عن " 22 بندقية آلية، 42 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 13 طبنجة، 116 فرد محلي، 309 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة " 210 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي متنوع.

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كما تم ضبط 227 قضية مخدرات بحوزة 240 متهم ضُبط خلالها 47 كيلو مخدرات و3 آلاف قرص مخدر، كما تم ضبط 49 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة و20 هارب من تنفيذ حكم المراقبة، 33 متهم بالبلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 7 فرد محلى، 22 طلقة مختلفة الأعيرة النارية، 23 قطعة سلاح أبيض" 33 قضية مصنفات متنوعة، 1414 مخالفة مرافق متنوعة و57 قضية بيئة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 26 ألف مخالفة مرورية متنوعة وفحص 110 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية 9 منهم وضبط 270 دراجة نارية مخالفة وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتها ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.