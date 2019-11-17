مصر | "قلب من حجر".. سائق يقتل سيدة حرقا ويرمي جثتها على الطريق بطنطا

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة ( سائق - سن 43 -مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وذلك لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها وتقابل معها بتاريخ الواقعة ثم قام بالاعتداء عليها بالضرب على رأسها بأداة حديدية وسكب كمية من مادة البنزين أعدها لذلك وأشعل النيران بها.

وأضاف أنه كان يستقل سيارة نقل مملوكة لآخر مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا (دون علمه) وتوجه بها لمقابلة المجني عليها، وتم ضبط السيارة بإرشاده وأضاف أنه تخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية أثناء سيره بالسيارة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

