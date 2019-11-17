مصر | تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – شرائط حرير- لوازم كهربائية متنوعة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (45768 جنيه).
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا تهريب.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت ( واحد كيلو جرام لمخدر الكوكايين- 460 قرص مخدر).
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية من بينها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1080) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (185) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.