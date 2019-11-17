مصر | تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – شرائط حرير- لوازم كهربائية متنوعة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (45768 جنيه).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (3) قضايا تهريب.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت ( واحد كيلو جرام لمخدر الكوكايين- 460 قرص مخدر).

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية من بينها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1080) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (185) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

