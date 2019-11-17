مصر | "استدرجوا 30 فتاة وصوروهن عراة".. حبس عصابة "الخليجي المزيف" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استدرجوا 30 فتاة وصوروهن عراة".. حبس عصابة "الخليجي المزيف" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص قائدهم الشاب "الخليجي المزيف"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج الفتيات من الملاهي الليلية أو عن طريق أرقام الهاتف المحمول، وتصويرهم عراه لإجبارهن لإقامة علاقة جنسية.



وطلبت النيابة بالتحفظ على الهواتف التي بحوزتهم وتحتوي على المقاطع الإباحية الذين صوروها لأكثر من 30 فتاة خلال عملهم الإجرامي، وأمرت النيابة بعرض الفتيات الذين تم التعرف على العصابة على الطب الشرعي، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.