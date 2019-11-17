مصر | "استدرجوا 30 فتاة وصوروهن عراة".. حبس عصابة "الخليجي المزيف" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استدرجوا 30 فتاة وصوروهن عراة".. حبس عصابة "الخليجي المزيف" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطلبت النيابة بالتحفظ على الهواتف التي بحوزتهم وتحتوي على المقاطع الإباحية الذين صوروها لأكثر من 30 فتاة خلال عملهم الإجرامي، وأمرت النيابة بعرض الفتيات الذين تم التعرف على العصابة على الطب الشرعي، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.
وكانت أوضحت التحقيقات، أن أحد الأشخاص يجيد اللهجة الخليجية، وهو قائد التشكيل العصابي، يقوم باستدراج الفتيات لإقامة علاقة جنسية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وعن طريقهن يأخذ هاتفها ويستخدم أرقامها لاستدراج فتيات أخريات، وأنهم استدرجوا أكتر من 30 فتاة خلال عملهم الإجرامي.
وتواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم شخص يدعي أنه خليجي الجنسية، في واقعة استدراج فتيات من الملاهي الليلية لإقامة علاقة جنسية معهم.
وتعود بداية الواقعة باستغاثة فتاة بخطفها في سيارة بمنطقة بولاق الدكرور، وإقامة علاقة جنسية معها، ومن خلال الفحص تبين أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من 5 أشخاص وبينهم شخص يدعى أنه خليجي الجنسية ويستدرج الفتاة لإقامة علاقة جنسية معها بشقته التي تقطن بمنطقة أكتوبر، وتفاجئ الفتاة بوجود شباب آخرين ليقيموا علاقة جنسية معها.
وتلقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد استغاثة فتاة من داخل سيارة ملاكى بشارع فيصل في بولاق الدكرور.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.