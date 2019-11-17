أخبار مصر | ندوات تثقيفية للمرأة وأهالي القاهرة التاريخية لرفع الوعي الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوات تثقيفية للمرأة وأهالي القاهرة التاريخية لرفع الوعي الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة وزارة الآثار وجهودها لرفع الوعي الأثري والثقافي لدى جموع الشعب المصري بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة باعتبارها ركن الارتكاز الأساسي للأسرة المصرية، أقامت إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية سلسلة من الندوات الثقافية والأثرية والفنية لقاطني المنطقة.

وقال شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز بالقاهرة التاريخية، إن هذه الندوات وورش العمل أقيمت بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، بهيئة قصور الثقافة حيث شملت ندوات عن الهوية المصرية وعلاقتها بإفريقيا لتعريف ما هى الهوية المصرية، مصر الأزهر، مصر الكنيسة، مصر الأثار، مصر الحضارة، مصر نهر النيل، و علاقتها التاريخية بقارة إفريقيا.

كما تم إقامة ندوة توعوية عن كيفية الوقاية من أخطار الحريق ، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، تحدثت عن طُرق الوقاية من حدوث الحرائق ، والتوعية من الإهمال و الجهل اللذان يُعتبران أهم أسباب حدوث الحرائق ، و الطُرق التي يجب اتباعها عند حدوث حريق ، و ما هى الإسعافات الأولية التي يتم استخدامها عند الإصابة بالحروق.

كما تم عقد ندوة عن التغذية وعلاقتها بصحة الأُسرة، ألقتها مدير إدارة البرنامج بالجمعية المصرية لصحة المرأة، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان "حكايات من قاهِرة المُعِز القاها المنسق العام لشارع المعز والمشرف على وحدة التطوير بالاداره العامه للقاهره التاريخية.