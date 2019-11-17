أخبار مصر | رانيا المشاط التعاون مع بلغاريا: حريصون على تنويع مصادر السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا المشاط التعاون مع بلغاريا: حريصون على تنويع مصادر السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مؤتمرا صحفيا مع نظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا والتى تقوم بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وشارك الحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وأعضاء مجالس الغرف السياحية.

وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها إن السياحة فى مصر وبلغاريا عاملا اقتصاديا هاما وفى اطار ذلك وقعنا مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم القطاع.

وأكدت وزيرة السياحة أن الخارجية المصرية لعبت دورا هاما فى دعم الحراك السياحى لافتة الي ان مصر تسعى لتنوع الأسواق المستهدف منها السياحة.