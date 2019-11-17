أخبار مصر | الحكومة ترفض تعديل قانون "الإجرءات الجنائية" وتتمسك بمشروعها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة ترفض تعديل قانون "الإجرءات الجنائية" وتتمسك بمشروعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، رفض الحكومة لمشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة وأكثر من 60 عضوا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى يتضمن نصوصا خاصة باستئناف الجنايات.

وأشار ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلى أن الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والذى ناقشته اللجنة وأقرته.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة التشريعية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الكامل الذى وافقت عليه اللجنة في دور الانعقاد السابق، ورفضوا اجتزاء المشروع إلى تعديل.

وزارة الإنتاج الحربي أمام البرلمان: هناك استراتيجية لنشر المركبات الكهربائية في مصر

قال اللواء طارق بكر، ممثل وزارة الإنتاج الحربى، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى اليوم الأحد، لبحث التحديات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر، إن الوزارة تسعى لتعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، فى ضوء توجهات الدولة، والذي يستهدف جعل مصر مركزًا إقليميا يتصدر قائمة مصدرى المركبات الكهربائية بحلول عام 2040

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وأشار ممثل الإنتاج الحربى فى كلمته أمام اللجنة، إلى أنه تم وضع استراتيجية تصنيع ونشر واستخدام المركبات الكهربائية فى مصر لتكون فى طليعة المصنعين لهذه المركبات بالخريطة العالمية بل ونسعى جاهدين لتكون القاهرة مركز إقليمى، مضيفا: أنه من المستهدف أن تبلغ نسبة امتلاك مصر تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية نحو 65% بنهاية عام 2030.

من جانبها، بدأت لجنة الخطة والموازنة اجتماعها بمجلس النواب، لاستكمال متابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 2020، حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس عن أداء الحكومة بعد 15 شهرًا من بدء عملها.

كما تستكمل اللجنة مناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019 2020 وخطة مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك استكمال متابعة مدى تنفيذ المصلحتين لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية كل فيما يخصه.

و تناقش أيضا حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019 2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.