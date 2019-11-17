أخبار مصر | "السياحة" تفعل مذكرة التفاهم مع بلغاريا لدعم البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة" تفعل مذكرة التفاهم مع بلغاريا لدعم البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الأحد، لقاءً مع نظيرتها البلغارية نيكولينا أنجلكوفا، والتي تقوم بزيارة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا.

ومن المقرر أن يتم خلال هذا اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مايو الماضي للتعاون بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة.

ولا سيما في ظل أهمية قطاع السياحة بالنسبة للبلدين وعمق العلاقات بينهما ودعم سبل الترويج السياحي لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البلغاري بها.

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وتتضمن بنود مذكرة التفاهم تتضمن تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها؛ بهدف الترويج لمنتجاتهم السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية واسعة النطاق التي يتم تنظيمها في كلا البلدين.

كما تم الاتفاق بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية على التعاون في عدد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية السياحية في بلدانهما من خلال تبادل منهجي للمعرفة والخبرات ذات الصلة في هذا القطاع وذلك وفقا للقواعد والقوانين في كلا البلدين.

وكذلك تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بأنشطة السياحة المستدامة، أخذًا في الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تطوير الأنشطة السياحية التي تهدف إلى جذب الحركة السياحية من الأسواق السياحية البعيدة، مثل جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكتين وذلك وفقا للقواعد والقوانين في كلا البلدين.