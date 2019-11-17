أخبار مصر | "خطة البرلمان" تناقش توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطة البرلمان" تناقش توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لاستكمال متابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 2020، حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس عن أداء الحكومة بعد 15 شهرًا من بدء عملها.

كما تستكمل اللجنة مناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019 2020 وخطة مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك استكمال متابعة مدى تنفيذ المصلحتين لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية كل فيما يخصه.

و تناقش أيضا حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019 2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.