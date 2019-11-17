أخبار مصر | مستشار المفتي يشارك في الاجتماع الموسع لمجلس شوري المفتين بروسيا الاتحادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار المفتي يشارك في الاجتماع الموسع لمجلس شوري المفتين بروسيا الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسيناقش الاجتماع بعض الأمور والقضايا المتعلقة بموضوع الأسرة في الإسلام لما له من أهمية تطبيقية في حياة المسلمين، كما سيلقي فضيلته محاضرة بعنوان: "مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في صناعة الفتوى"، فضلًا عن سيمينار علمي مخصص لمناقشة موضوع تحسين أداء مجلس العلماء في روسيا.
وسيحضر د. مجدي عاشور أيضًا على هامش الزيارة مناقشة دراسة التقارير التي أعدها أعضاء المجلس الإسلامي في روسيا وتقديم المقترحات بشأنها، وتدور موضوعاتها حول: الجديد في قضايا الطلاق، والزواج السري، والطلاق الشرطي، والطلاق في حالة الغضب، وتحديد أوقات الصلاة، والذبح الشرعي للحيوانات والطيور.