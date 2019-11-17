أخبار مصر | مستشار المفتي يشارك في الاجتماع الموسع لمجلس شوري المفتين بروسيا الاتحادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار المفتي يشارك في الاجتماع الموسع لمجلس شوري المفتين بروسيا الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتجه فضيلة الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية للمشاركة في أعمال الاجتماع الموسع لمجلس العلماء هناك والمنعقد في الفترة من 19-20 نوفمبر الجاري.

وسيناقش الاجتماع بعض الأمور والقضايا المتعلقة بموضوع الأسرة في الإسلام لما له من أهمية تطبيقية في حياة المسلمين، كما سيلقي فضيلته محاضرة بعنوان: "مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في صناعة الفتوى"، فضلًا عن سيمينار علمي مخصص لمناقشة موضوع تحسين أداء مجلس العلماء في روسيا.

وسيحضر د. مجدي عاشور أيضًا على هامش الزيارة مناقشة دراسة التقارير التي أعدها أعضاء المجلس الإسلامي في روسيا وتقديم المقترحات بشأنها، وتدور موضوعاتها حول: الجديد في قضايا الطلاق، والزواج السري، والطلاق الشرطي، والطلاق في حالة الغضب، وتحديد أوقات الصلاة، والذبح الشرعي للحيوانات والطيور.