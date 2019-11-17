أخبار مصر | اليوم.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم بطولة العالم الرابعة عشر وبطولة افريقيا الأولى لرفع الاثقال للمكفوفين والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 15 الي 22 نوفمبر بإحدى فنادق الجيزة.

يشهد افتتاح البطولة كل من نظام دول رئيس الاتحاد الدولي للأثقال والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لرياضات المكفوفين، والدكتور عمر الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

وتضم البطولة 10 دول مختلفة حول العالم وهم تركيا، روسيا، أوكرانيا، التشيك، اليابان، ليبيا، الهند، جورجيا، فنزويلا بجانب المنتخب الوطني المصري.

يذكر أن منتخب رفع الأثقال المصري قد تم تشكيله قبل عامين فقط وشارك ببطولة العالم الماضية بالأقصر نوفمبر الماضي ونجح في تحقيق المركز الثالث بالترتيب العام للبطولة ويستعد الفريق لخوض منافسات البطولة المقبلة حيث تسعى خلالها مصر لتحقيق إنجازا جديدا يحسب لرياضات المكفوفين.