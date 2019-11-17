أخبار مصر | وفد أردني يصل إلى القاهرة للمشاركة في مهرجان "أطفال العالم مصر 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد أردني يصل إلى القاهرة للمشاركة في مهرجان "أطفال العالم مصر 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وفد أردني، صباح اليوم، إلى القاهرة، للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان عيد الطفولة والذى يقام تحت شعار "أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩" خلال الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر بمشاركة أطفال من 14دولة حول العالم للمرحلة السنية من 12 إلى 17 سنة.

ويشارك في المهرجان دول "المكسيك، الهند، أوكرانيا، بولندا، تونس، رومانيا، سيريلانكا، فلسطين، مصر، سوريا، المغرب، الجزائر، الأردن، اليمن"

ويهدف المهرجان إلى تقديم رسالة سلام من أطفال العالم من أرض مصر، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف والتي ستسلم لقادة العالم، لمطالبتهم الالتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض، كما يهدف المهرجان إلى التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم.

ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للمهرجان، تزامنا مع إحتفال مصر وبعض دول العالم بيوم الطفولة أو عيد الطفولة في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام،تنفيذًا لإستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 من خلال برامج لشرائح مختلفة من النشء مواطني الغد.

ويشمل مهرجان أطفال العالم يلتقون مصر 2019 مجموعة مختلفة من الفاعليات تتضمن عروض للفرق المشاركة،مجموعة من الورش الفنية والثقافية في الموسيقى، الغناء، الأداء الحراكي حلقة الطبول، مسرح عرائس، يوم رياضي، ندوات عن السلام، بالإضافة إلى مجموعة من الفاعليات الترفيهية والسياحية لمعالم القاهرة والجيزة.

