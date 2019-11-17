أخبار مصر | نجاح جديد للطيران المصري في معرض دبي الدولي ٢٠١٩ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاح جديد للطيران المصري في معرض دبي الدولي ٢٠١٩ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك مصر للطيران في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران ٢٠١٩ في دورته الـ١٦ حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة ٨٧٠٠٠ من المتخصصين فى صناعه الطيران من جميع أنحاء العالم وبحضور ١٣٠٠ عارض من ٦٣ دوله من مختلف دول العالم وتستمر فاعلياته حتى ٢١ نوفمبر الجاري.

وفي هذا السياق صرح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني: "ان مشاركة الشركه الوطنيه مصر للطيران في هذا الحدث العالمي الهام يعد تمثيلا لجمهوريه مصر العربية من خلال الناقل الوطني لها وشركاتها التابعة من مختلف المجالات والقطاعات، وأكد سيادته على ضرورة التواجد الدائم في مثل هذه المحافل العالمية الهامه ليس فقط لعقد الصفقات وغيرها بل وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي ودراسة السوق العالمي من خلال هذا الحدث الذي يشهد مشاركة كبريات الشركات المعنيه بصناعة النقل الجوي على مستوى العالم.

ومن جانبه أكد الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على مشاركة الشركة الفعالة خلال فترة انعقاد المعرض هذا العام قائلًا: "يشهد المعرض هذا العام ابرام العديد من الصفقات من قبل الشركة الوطنية مع عدد من شركائها في صناعة النقل الجوي".

تأتى مشاركة الشركة الوطنيه هذا العام من خلال جناح دعائي ضخم يضم عرض العديد من أنشطة الشركه في مجالات التدريب والصيانة والشحن الجوي والخدمات الأرضية وغيرها، هذا بالاضافة إلى تخصيص مساحة أخري للإعلان عن الصفقات وابرامها.

وقد تم تصميم الجناح ليستوعب كافة الزائرين مع توفير جانب من الجناح للمناقشات وتبادل الخبرات مع الشركات المشاركه الاخري.

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ومن المزمع أن تبرم مصر للطيران عدد من الاتفاقيات والصفقات الجديدة مع عدد من كبريات الشركات المشاركة.

كما يشهد المعرض هذا العام عرض طائرة مصر للطيران من طراز الايرباص A220-300، حيث تعد مصر للطيران الشركة الأولي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اقتناء هذا الطراز الجديد.

كما تشارك أيضًا شركة مصر للطيران للشحن الجوي بطائراتها الايرباص ٣٣٠ والتي تم تحويلها مؤخرًا من طائرة تجاريه للركاب إلي طائرة شحن البضائع.

يعتبر معرض دبي للطيران أهم معرض بالشرق الاوسط والثالث عالميًا، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليمياُ وعالميًا.

تشارك مصر للطيران بوفد رفيع المستوى يترأسه الطيار احمد عادل رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران ويضم الوفد الأستاذ ايهاب غازى مساعد رئيس الشركه القابضه والطيار اشرف الخولى رئيس شركه الخطوط الجويه والمهندس مصطفى على الدين رئيس شركه الصيانه والأعمال الفنيه والطيار باسم جوهر رئيس شركه الشحن الجوى والطيار شريف خليل رئيس شركه اكسبريس وأيمن ثابت رئيس قطاع التخطيط وعمرو عباس مدير اقليم مصر للطيران بدبى.