أخبار مصر | أمين الفتوى: الحجاب فرض رغم عدم ذكره بحروفه في القرآن.. وخلعه معصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الفتوى: الحجاب فرض رغم عدم ذكره بحروفه في القرآن.. وخلعه معصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار إلى أن هناك أقاويل كثيرة يدعون بها الناس لتحريك ثبوت الفكرة عند النساء. وأضاف "ممدوح" في فتوى له، أن الحجاب فرض رغم أنه لم يذكر بحروفه في القرآن، لكن المعنى وجد في القران، والآيات معروفة خاصة وأن البعض ينكرها قال تعالى "وليضربن بخمرهن" ينكرون ذلك ويجادلون فيه، والأمور تتطور والبعض يقول الأحاديث ضعيفة. وأكمل: هناك معنى الاتفاق وإجماع الأمة، البعض ممكن يفسر على هواه، اتفاق الأمة وإجماعها يرفع الشك إلى اليقين، الآيات والأحاديث اتفقت الأمة على دلالتها لم يقل عالم واحد أن الحجاب ليس فرضا، وليسوا مثقفين ولاهواة كل من لديه فكرة يشوه ويشكك في الثوابت والفتيات تتمسك بهذا الكلام على اقتناع بغير دليل والبعض يفعل حيلة نفسية أن يجد مبررا لأفعاله.

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن الحجاب في السوشيال ميديا أصبح محل جدل كبير، بين كل فترة وأخرى، مضيفا": الكثير يتسائل هل الحجاب فرض أم أنه موروث ثقافي وما الدليل على أنه موجود في القرآن ونساء تقول أنتم تضحكون علينا بالحجاب ونحن خدعنا وضيعتم علينا أجمل سنوات عمرنا، وهو عادات بدوية.



وأكمل: خلع الحجاب من المعاصي ومن لم تلتزم به لا تحاول وجود مبرر زائف لإسكات ضميرها.