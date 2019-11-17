أخبار مصر | محمود التهامي عضو لجنة التحكيم بمنشد الشارقة للعام الثاني على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود التهامي عضو لجنة التحكيم بمنشد الشارقة للعام الثاني على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين ومؤسس مدرسة الإنشاد الديني بمصر إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية الشقيقة للمشاركة في لجنة التحكيم الرئيسية ببرنامج مسابقة منشد الشارقة في دورته الثانية عشر، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإشراف الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للاعلام، وبمتابعة شخصية من مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد خلف.



وعن مشاركته في اللجنة قال التهامي، إن مسابقة منشد الشارقة هي الحدث الأكبر في تاريخ الإنشاد علي مستوي العالم الإسلامي والتي ترسي معاني الحب والتألف والروحانيات بين الشباب، في تنافس نبيل وأخلاقي، بعيد عن ثقافة العنف والتطرف الذي انتشر في الوطن العربي في الحقبة الأخيرة، وهذا ليس بجديد علي دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في جميع الفنون الإنسانية.



وتعد هذه هي المرة الثانية علي التوالي للشيخ محمود التهامي الذي يشارك فيها في البرنامج، ويصطحبه هذا العام في اللجنة المنشد اللامع أحمد أبوخاطر والفنان المخضرم لطفي بوشناق.