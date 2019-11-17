أخبار مصر | وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 63 ألف طن قمح روسي، و190 شاحنة بضائع و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى حيث تقوم الجهات المختصة بأنهاء ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة.

وتغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنة و24 سيارة.

استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة والحرية 2 وعلى متنهم 47 شاحنة و3 سيارة.



يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 20 شاحنة و1سيارة.

وتغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة.

استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 22 شاحنة.

وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 54 شاحنة و2 سيارة.