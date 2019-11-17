شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عشرات الآلاف يشاركون في احتفالات الليلة الختامية لمولد مار جرجس بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل عشرات الآلاف من الأقباط بالأقصر ومحافظات الجمهورية بالليلة الختامية لمولد الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، وذلك بحضور الدورة الختامية للاحتفالات، وذلك بعد أسبوع من الاحتفالات وطواف الشماسة، والتخييم، والذبح، وإقامة الولائم، التي تقام بصورة سنوية في الذكرى السنوية لتكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين.

وشهدت الاحتفالات، على مدار الأسبوع، حضور عدد كبير من القيادات يتقدمهم اللواء مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، وكان في استقباله أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على الاحتفال، واللواء أيمن راضى، مدير الامن، لمتابعة الخطط الامنية، وجاهزية القوات حول المنطقة المحيطة بالدير، وتأمين مكثف لمداخل ومخارج الدير والذى تم إخضاعه للحراسات المشددة، ونشر قوات الأمن من حماية مدنية ورجال مرور ومطافئ ومفرقعات وغيرها من قوات الأمن لضمان أمن وسلامة زوار الدير ومرور الاحتفالات بسلام دون أن يعكر صفوها شيء، كما توافد للتهنئة رجال من الأزهر الشريف والأوقاف.

كما زار الدير الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالأقصر.

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وأكد «العماري» أن زيارة دير مارجرجس ومشاركة أشقاء الوطن في هذا الاحتفال يأتي في إطار التعبير عن الوحدة الوطنية التي تربط بين المسلمين والأقباط، والذين يعدون نسيجا واحدا يقفون خلف قيادتهم ويواجهون أعداء الوطن، وهذا أكبر دليل على وحدتنا الوطنية.

وفى إطار الروحانيات بالدير، قال رأفت شمرى، كبير الخدام بالدير: «خرج في مقدمة الدورة الختامية لأعياد مار جرجس أعضاء اللجنة البابوية والمكونة من نيافة الأنبا مرقس النائب البابوى لدير مارجرجس بالرزيقات، وأسقف شبرا الخيمة، والقمص توماس الرزيقى أمين الدير، والراهب القمص ميخائيل الرزيقى، والقس موسى رشدى كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بقرية العضايمة جنوب مركز إسنا، ولفيف من قيادات اللجنة المشرفة على الاحتفالات»، حيث شاركوا الشباب في الدورة بالصلوات وطواف الشمامسة والأناشيد والدعوات والطبل، وهم يرددون: «سرك سرك يا مارجرجس»، و«السلام لك يا جاورجيوس ذا الاسم الأعظم اختارك الرب إيسوس وشاع ذكرك في الأقاليم».

واضاف أن الطواف تم برفات الشهداء الثلاثة القديسين لحصول الزائرين على البركات ورفع النصب الخاص بالدير وصور البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

لافتاً إلى انتهاء الليلة الختامية لاحتفالات الشهيد مار جرجس والذى يعد واحدا من أكبر التجمعات الدينية القبطية في مصر، والتى أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة، ونجحت مديرية أمن الأقصر في الخروج بتلك الاحتفالات الكبرى بطريقة آمنة، حيث أقيمت الاحتفالات هذا العام وسط أجواء احتفالية كبيرة وتوافد آلاف الأسر والشباب للمشاركة في الاحتفالات وشراء الهدايا والتقاط الصور التذكارية، والجو الذي يسوده المحبة بين الأسر المسيحية والمسلمة الذين توافدوا مع بعضهم البعض لرسم صورة حقيقية عن التلاحم بين أطياف الشعب المصرى، وتبادل المشاركة في الاحتفالات المصرية.