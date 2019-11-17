شكرا لقرائتكم خبر عن مرتديًا البدلة البيضاء.. الظهور الأول لـ«راجح» في قضية «شهيد الشهامة» (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح الأحد، داخل محكمة شبين الكوم، ظهر محمد راجح، المتهم الأول في قضية قتل محمود البنا، المعروفة إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، مرتديًا ملابس السجن الاحتياطي، وهي عبارة عن «بدلة» بيضاء، وذلك لحضور وقائع الجلسة الثالثة للمحاكمة، والمتهم فيها 3 آخرون.

وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، الأحد، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

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وفي الجلسة الماضية، استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى، والعقيد محمد داوود، مفتش مباحث تلا والشهداء، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

يُذكر أن الجريمة وقعت في 9 أكتوبر الماضي، وهزّت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام.

وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

لحظة وصول المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» محمود البنا مبني محكمة شبين الكوم