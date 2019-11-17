شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 63 ألف طن قمح روسى لميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 63 ألف طن قمح روسى، فقد استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأحد، السفينة وادى العريش، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى، حيث تقوم الجهات المختصة بأنهاء ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة بصوامع سفاجا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول 63 ألف طن قمح روسى لميناء سفاجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.