شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 32 ناديًا.. «شباب ورياضة الإسكندرية» تدشن مبادرة توعية بمعالم الثغر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية إن المديرية دشنت مسابقة ثقافية أمس تستمر طوال شهر نوفمبر الجاري يشارك فيها 32 ناديًا شعبيًا على مستوى الإدارات الفرعية بالإسكندرية للتوعية بمعالم المحافظة والأماكن التاريخية مثل البورصة وترام الإسكندرية.

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وأضافت «الشريف» أن المبادرة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاهتمام بتفعيل المبادرات التي تخدم قطاعا عريضا من الشباب والفتيات والتأكيد على دور مراكز الشباب إيمانًا بالدور الفاعل الذي تلعبه نحو قطاع عريض من الشباب والطلائع وما تقدمه من أنشطه وبرامج تساهم في تفجير طاقات الشباب والطلائع وإبداعاتهم في شتى المجالات.

وأوضحت أن المبادرة يتنافس فيها ٣٢ ناديا شعبيا في جميع المراحل العمرية في ٧ مجالات تنافسية هي الأدب والرياضة والجغرافيا والتاريخ والعلوم والفن والسكندريات وتستمر المبادرة طوال الشهر حيث يجرى تنفيذها كل يوم سبت بقاعة مديرية الشباب والرياضة كما تشمل المبادرة مباريات في لعبة الشطرنج بمشاركة 30 لاعبا.

ولفتت إلى أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لمكتب شؤون الوزير بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثله في مكتب ذوي القدرات والهمم أقامت احتفالية فنية بالتعاون مع جمعية أمنية مصر لرعاية ذوي القدرات والهمم تحت شعار «ولكن مبدعون» مساء أمس لرعاية ذوي القدرات الخاصة وتقديم أوجه الدعم لهم.

مسابقة ثقافية للتوعية بمعالم الثغر بالإسكندرية

مسابقة ثقافية للتوعية بمعالم الثغر بالإسكندرية

مسابقة ثقافية للتوعية بمعالم الثغر بالإسكندرية

مسابقة ثقافية للتوعية بمعالم الثغر بالإسكندرية

مسابقة ثقافية للتوعية بمعالم الثغر بالإسكندرية