شكرا لقرائتكم خبر عن محامى «سائق الموتوسكيل» في «محاكمة راجح»: سأطالب بتغيير مواد الاتهام تجاه موكلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جبر أحمد جبر، محامى المتهم الرابع بقتل محمود البنا المعروف باسم شهيد الشهامة، «إسلام .أ» والذى كان يقود الموتوسيكل الذي هرب به محمد راجح عقب الجريمة، إنه سيطالب بتغيير كال مواد الاتهام تجاه موكله، من القتل العمد ليكون له اتهام مستقل وهو معاونة المتهم على الفرار.

وأضاف «جبر» أن هذا هو الواقع والثابت من الفيديوهات وأن موكله له نص عقابى مختلف طبقا للمادة 145 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من عاون الجانى على الفرار يعاقب بالحبس.

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وتشهد جلسة المحاكمة المنعقدة، اليوم، بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، قيام المحامين عن المتهمين وأسرة البنا بالمرافعة في القضية.

وكانت الجلسة الماضية استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت بعدها إلى قضية رأى عام، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.